Эдди Мерфи анонсировал продолжение фильма «Поездка в Америку»





Эдди Мерфи решил поделиться радостью и в интервью рассказал, что в продолжении кинофильма под названием «Поездка в Америку» примут участие многие актеры, которые снимались в первой части. Знаменитость отметил, что он с нетерпением ждет того момента, когда полюбившиеся многим зрителям герои вновь появятся на телеэкранах. Также актер сообщил, что его герой вернется в США, поскольку там у него остался сын, о существовании которого он даже не подозревал.Напомним, что кинофильм «Поездка в Америку» вышел в 1988 году. В картине рассказывается о принце африканского государства, который со своим слугой отправился в Америку, чтобы найти себе невесту. Данный кинофильм был номинирован на премию «Оскар» сразу в двух категориях таких, как «Лучший грим» и «Лучшие костюмы».