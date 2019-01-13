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Эдди Мерфи анонсировал продолжение фильма «Поездка в Америку»

В одном из своих недавних интервью Эдди Мерфи анонсировал продолжение кинофильма под названием «Поездка в Америку». Первая часть этой картины вышла на экраны еще в 1988 году.

Эдди Мерфи анонсировал продолжение фильма «Поездка в Америку»

Эдди Мерфи решил поделиться радостью и в интервью рассказал, что в продолжении кинофильма под названием «Поездка в Америку» примут участие многие актеры, которые снимались в первой части. Знаменитость отметил, что он с нетерпением ждет того момента, когда полюбившиеся многим зрителям герои вновь появятся на телеэкранах. Также актер сообщил, что его герой вернется в США, поскольку там у него остался сын, о существовании которого он даже не подозревал.

Эдди Мерфи анонсировал продолжение фильма «Поездка в Америку»

Напомним, что кинофильм «Поездка в Америку» вышел в 1988 году. В картине рассказывается о принце африканского государства, который со своим слугой отправился в Америку, чтобы найти себе невесту. Данный кинофильм был номинирован на премию «Оскар» сразу в двух категориях таких, как «Лучший грим» и «Лучшие костюмы».



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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