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Оптическая иллюзия с котом озадачила интернет-пользователей

Интернет-пользователи социальной сети Twitter распространили публикацию с «полосатой картинкой», в которой от юзера требуется отыскать животное. Примечательно, что его можно обнаружить лишь в том случае, если хорошо потрясти головой.
Оптическая иллюзия с котом озадачила интернет-пользователей

В таком случае, на картинке можно заметить силуэт кота. Оригинал публикации уже удостоился тысяч лайков и сотен ретвитов, пользователи соцсети всё ещё спорят, в чем именно кроется главная тайна оптической иллюзии.

Некоторые комментирующие выяснить, что увидеть фото можно, если хорошо потрясти смартфон. Другая часть людей и вовсе увидела кота, не применяя различных манипуляций, или снимала для этого очки.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:56

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