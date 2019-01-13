Оптическая иллюзия с котом озадачила интернет-пользователей





В таком случае, на картинке можно заметить силуэт кота. Оригинал публикации уже удостоился тысяч лайков и сотен ретвитов, пользователи соцсети всё ещё спорят, в чем именно кроется главная тайна оптической иллюзии.Некоторые комментирующие выяснить, что увидеть фото можно, если хорошо потрясти смартфон. Другая часть людей и вовсе увидела кота, не применяя различных манипуляций, или снимала для этого очки.