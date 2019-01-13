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Одноклассники Александра Головина в честь 30-летия актера поделились воспоминаниями о его детстве

Одноклассники звезды “Кадетства” Александра Головина поделились воспоминаниями о его детстве. На откровения они решились в честь юбилея артиста, которому 13 января исполняется 30 лет.
Одноклассники Александра Головина в честь 30-летия актера поделились воспоминаниями о его детстве

Детства у Александра Головина почти не было, ведь уже с девяти лет он начал работать, а затем по счастливой случайности попал в “Ералаш”. В последнее время имя актера всплывает в скандале, связанном с интрижкой с гримером. Последняя утверждает, что родила от артиста дочь, но тот внебрачную наследницу признавать отказывается.

Впрочем, несмотря на ситуацию, одноклассники Головина о нем вспоминают, как о хорошем и позитивном человеке. По их словам, будущий актер постоянно отвлекался на уроках, любил веселиться и соревноваться со сверстниками. Хотя за ним “бегало” множество девушек, Головин редко отвечал взаимностью, за что его прозвали “недотрогой”. На уроках артист присутствовал редко, поскольку уже тогда был задействован в съемках.

Хотя многим Головин запомнился по шалостям, директор школы и учителя его любили, особых хлопот он никому не доставлял. Коллективу приятно, что звезда помнит свое учебное заведение и тепло о нем отзывается.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:07

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