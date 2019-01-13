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Одиночество является причиной внезапного повышения артериального давления

Ученые из США выяснили, что становится причиной внезапного повышения артериального давления. Исследователи заявили, что поводом для гипертонии становится одиночество.

Одиночество является причиной внезапного повышения артериального давления

Научные работники из Университета Чикаго в ходе очередного исследования выяснили, что у людей пожилого возраста чаще всего артериальное давление становится выше из-за одиночества. В опросе принимали участие добровольцы в возрасте от 50 до 68 лет. Исследователи пояснили, что одиночество оказывает весьма негативное воздействие на весь человеческий организм, в результате чего вырабатывается гормон стресса и возникает гипертония. Научные работники уверены, что резкое повышения давления может привести к головным болям, инсульту или инфаркту.

При этом ученые особо отмечают, что гипертония, возникшая в результате одиночества, не зависит от того образа жизни, который ведет пожилой человек, или от его питания.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:28

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