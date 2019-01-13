Одиночество является причиной внезапного повышения артериального давления





Научные работники из Университета Чикаго в ходе очередного исследования выяснили, что у людей пожилого возраста чаще всего артериальное давление становится выше из-за одиночества. В опросе принимали участие добровольцы в возрасте от 50 до 68 лет. Исследователи пояснили, что одиночество оказывает весьма негативное воздействие на весь человеческий организм, в результате чего вырабатывается гормон стресса и возникает гипертония. Научные работники уверены, что резкое повышения давления может привести к головным болям, инсульту или инфаркту.При этом ученые особо отмечают, что гипертония, возникшая в результате одиночества, не зависит от того образа жизни, который ведет пожилой человек, или от его питания.