Модель Ирина Шейк поразила поклонников сходством с матерью

В личном профиле Ирина Шейк разместила фото, где позирует в компании своей матери Ольги Шайхлисламовой и еще нескольких человек. В подписи к посту на английском знаменитость написала: “Вечер русских мам”. Вместе с родственницей модели на кадре присутствуют коллега Ирины Шейк Анна Вьялицына и ее родительница. Неизвестно, где именно компания провела вечер, но снимок успел привлечь внимание фолловеров.В частности, в комментариях юзеры восхитились поразительным сходством их кумира с мамой. Публика отметила, что родственница Ирины Шейк тоже выглядит замечательно. Сам пост за непродолжительный период времени успел собрать свыше 155 тысяч отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.