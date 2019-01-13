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Модель Ирина Шейк поразила поклонников сходством с матерью

Модель Ирина Шейк сумела удивить своих многочисленных поклонников сходством с матерью. Редкий снимок с родительницей знаменитость обнародовала на личной странице в сети Instagram.
Модель Ирина Шейк поразила поклонников сходством с матерью

В личном профиле Ирина Шейк разместила фото, где позирует в компании своей матери Ольги Шайхлисламовой и еще нескольких человек. В подписи к посту на английском знаменитость написала: “Вечер русских мам”. Вместе с родственницей модели на кадре присутствуют коллега Ирины Шейк Анна Вьялицына и ее родительница. Неизвестно, где именно компания провела вечер, но снимок успел привлечь внимание фолловеров.

В частности, в комментариях юзеры восхитились поразительным сходством их кумира с мамой. Публика отметила, что родственница Ирины Шейк тоже выглядит замечательно. Сам пост за непродолжительный период времени успел собрать свыше 155 тысяч отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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