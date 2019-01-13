Максим Галкин назвал Ольгу Бузову «прирожденной комедийной актрисой»
Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин дал понять пользователям Сети, что ему понравился новый смешной видеоролик Ольги Бузовой.
Юморист поспешил прокомментировать новую видеозапись новоиспеченной артистки.
Не секрет, что на данный момент Бузова отдыхает в компании своей младшей родственницы на Мальдивах, куда они прилетели лишь несколько дней назад. Несмотря на то, что у ведущей «Дома-2» отпуска не было уже очень давно, она не стала полностью отказываться от своих привычных дел, и даже на островах активно общается с поклонниками, радуя их солнечными фотографиями, Stories и видео.
Вчера наш портал уже писал о том, что Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый ролик, на котором она выпала из гамака. Нужно сказать, что многим интернет-пользователям понравилось комичное видео телезнаменитости, ведь в последнее время из-за жесткого рабочего графика она не может позволить себе по-настоящему повеселиться.
Эту смешную запись, как оказалось, оценил и супруг Аллы Пугачевой – Максим Галкин, который поспешил восхититься актерским талантом поющей телеведущей.
Стоит подчеркнуть, что за сутки свежая запись ведущей реалити-шоу набрала почти 5 миллионов просмотров и 690 тысяч лайков, а фолловеры не перестают закидывать Ольгу приятными комментариями, в которых они также, как и Галкин, поспешили восхититься юмором своей любимицы.
Юморист поспешил прокомментировать новую видеозапись новоиспеченной артистки.
Не секрет, что на данный момент Бузова отдыхает в компании своей младшей родственницы на Мальдивах, куда они прилетели лишь несколько дней назад. Несмотря на то, что у ведущей «Дома-2» отпуска не было уже очень давно, она не стала полностью отказываться от своих привычных дел, и даже на островах активно общается с поклонниками, радуя их солнечными фотографиями, Stories и видео.
Вчера наш портал уже писал о том, что Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый ролик, на котором она выпала из гамака. Нужно сказать, что многим интернет-пользователям понравилось комичное видео телезнаменитости, ведь в последнее время из-за жесткого рабочего графика она не может позволить себе по-настоящему повеселиться.
Эту смешную запись, как оказалось, оценил и супруг Аллы Пугачевой – Максим Галкин, который поспешил восхититься актерским талантом поющей телеведущей.
«Оля, да вы прирожденная комедийная актриса!» - написал юморист под новым видеороликом Бузовой.
Стоит подчеркнуть, что за сутки свежая запись ведущей реалити-шоу набрала почти 5 миллионов просмотров и 690 тысяч лайков, а фолловеры не перестают закидывать Ольгу приятными комментариями, в которых они также, как и Галкин, поспешили восхититься юмором своей любимицы.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32