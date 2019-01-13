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Максим Галкин назвал Ольгу Бузову «прирожденной комедийной актрисой»

Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин дал понять пользователям Сети, что ему понравился новый смешной видеоролик Ольги Бузовой.

Юморист поспешил прокомментировать новую видеозапись новоиспеченной артистки.

Максим Галкин назвал Ольгу Бузову «прирожденной комедийной актрисой»

Не секрет, что на данный момент Бузова отдыхает в компании своей младшей родственницы на Мальдивах, куда они прилетели лишь несколько дней назад. Несмотря на то, что у ведущей «Дома-2» отпуска не было уже очень давно, она не стала полностью отказываться от своих привычных дел, и даже на островах активно общается с поклонниками, радуя их солнечными фотографиями, Stories и видео.

Вчера наш портал уже писал о том, что Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый ролик, на котором она выпала из гамака. Нужно сказать, что многим интернет-пользователям понравилось комичное видео телезнаменитости, ведь в последнее время из-за жесткого рабочего графика она не может позволить себе по-настоящему повеселиться.

Максим Галкин назвал Ольгу Бузову «прирожденной комедийной актрисой»

Эту смешную запись, как оказалось, оценил и супруг Аллы Пугачевой – Максим Галкин, который поспешил восхититься актерским талантом поющей телеведущей.

«Оля, да вы прирожденная комедийная актриса!» - написал юморист под новым видеороликом Бузовой.

Стоит подчеркнуть, что за сутки свежая запись ведущей реалити-шоу набрала почти 5 миллионов просмотров и 690 тысяч лайков, а фолловеры не перестают закидывать Ольгу приятными комментариями, в которых они также, как и Галкин, поспешили восхититься юмором своей любимицы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32

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