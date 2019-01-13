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Xiaomi выпустила рюкзак в стиле робота Бамблби

Последний рюкзак, выпущенный брендом Xiaomi, очень напоминает героя «Трансформеров» - Бамблби. Модель даже имеет соответствующее название - Mi Bumblebee Computer Backpack.
Xiaomi выпустила рюкзак в стиле робота Бамблби

В китайской компании намерены предложить покупателями сразу несколько вариантов рюкзака. Прежде всего, стоит выделить продукт ярко-желтого цвета, дизайн которого был вдохновлен роботом из известной кинофраншизы. Ключевая особенность портфеля заключается в жестком корпусе, использующим двухслойный полимер, обеспечивающий защиту. Судя по внешнему виду, аксессуар схож со шлемом Бамблби, а его объем составляет около 16 литров.

Внутри рюкзака есть отдел для ноутбука, изготовленный из кашемира, также стоит выделить наличие съёмных перегородок, обеспечивающих удобную организацию пространства. Как известно, Бамблби у всех вызывает ассоциации лишь с желтым оттенком, однако компания хочет выпустить и аналогичный серый рюкзак по такой же стоимости – 79 долларов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:40

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