Xiaomi выпустила рюкзак в стиле робота Бамблби





В китайской компании намерены предложить покупателями сразу несколько вариантов рюкзака. Прежде всего, стоит выделить продукт ярко-желтого цвета, дизайн которого был вдохновлен роботом из известной кинофраншизы. Ключевая особенность портфеля заключается в жестком корпусе, использующим двухслойный полимер, обеспечивающий защиту. Судя по внешнему виду, аксессуар схож со шлемом Бамблби, а его объем составляет около 16 литров.Внутри рюкзака есть отдел для ноутбука, изготовленный из кашемира, также стоит выделить наличие съёмных перегородок, обеспечивающих удобную организацию пространства. Как известно, Бамблби у всех вызывает ассоциации лишь с желтым оттенком, однако компания хочет выпустить и аналогичный серый рюкзак по такой же стоимости – 79 долларов.