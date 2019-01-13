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В Сети обнародовано видео с посетившими жителей Аляски рысями

На просторах Сети обнародовано видео, демонстрирующее посетивших жителей Аляски рысей. Необычных гостей на своем крыльце одному из американцев посчастливилось увидеть случайно.
В Сети обнародовано видео с посетившими жителей Аляски рысями

Житель Аляски смотрел в окно, когда заметил, как к его крыльцу подходят несколько рысей. Представители семейства кошачьих неторопливо прогулялись у дома, чтобы усесться на настиле. После этого животные с любопытством оглядывались по сторонам. Мужчина, заприметив хищников, поспешил позвать других членов семьи, чтобы у них имелась возможность наблюдать за таким необычным даже для Аляски явлением.

Впрочем, чем все закончилось остается неизвестным, поскольку ролик обрывается на самом интересном. Учитывая, что на видео рыси вели себя достаточно спокойно, пользователи Сети пришли к заключению, что никакого вреда жителям дома лесные гости не причинили.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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