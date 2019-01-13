АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Уфологи нашли на картине XV века доказательства внеземной природы Христа

Уфологи при изучении картины XV века обнаружили на ней доказательства существования НЛО. Кроме того, они допускают, что Христос может являться пришельцем из космоса.
Уфологи нашли на картине XV века доказательства внеземной природы Христа

Внимание уфологов привлекла картина “Благовещение со святым Эмидием”, автором которой выступает Карло Кривелли. На созданном в 1486 году произведении искусства в небе можно найти странный луч, направленный вниз на женщину. Последней является Дева Мария. Согласно замыслу автора, посылать это луч могли ангелы, однако конспирологи убеждены, что речь идет о НЛО. Также сторонники теории заговора не исключают, что рождение Иисуса могло являться следствием экспериментов внеземного разума.
Уфологи нашли на картине XV века доказательства внеземной природы Христа

В частности, пришельцы могли задействовать свою развитую генную инженерию, чтобы поместить эмбрион в тело земной женщины. К тому же, упомянутая картина является не единственной из обнаруженных уфологами артефактов, указывающих на присутствие внеземных существ в древности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Уфологи нашли на картине XV века
Специалист NASA Мишель Таллер
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову
Евгений Кафельников заявил, что у него
Ученые выяснили, когда супервулкан
Специалисты рассказали, от чего зависит
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
“Роспродсоюз” прогнозирует в России
Этери Тутберидзе назвала любимую
Ольга Сударкина заявила, что полюбила
Елизавета Арзамасова и Екатерина
Плывущие буревестники помогли ученым
Ученые: Реклама на ТВ провоцирует
В Роспотребнадзоре не подтвердили
Супруг ведущей «Дома-2» Ксении
Певица Глюкоза показала фото семейного
Нестандартный ГАЗ-М18 получил
Ученые обнаружили связь между
В Перми из-за ДТП с пьяным водителем и
“КамАЗ-мастер” остался без еще одного
В 1944 году житель США запатентовал НЛО
В Краснодарском крае в в ДТП погибла
Медики назвали популярные методы борьбы
Юлия Началова опубликовала неудачное
В Киеве рассказали, чего ожидать
Эксперты "National Interest" считают
Виталина Цымбалюк-Романовская
Звезда «Дома-2» Мария Кохно призналась,
Любовь Толкалина поделилась в Instagram
Просмотреть все новости