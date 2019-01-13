Уфологи нашли на картине XV века доказательства внеземной природы Христа
Уфологи при изучении картины XV века обнаружили на ней доказательства существования НЛО. Кроме того, они допускают, что Христос может являться пришельцем из космоса.
Внимание уфологов привлекла картина “Благовещение со святым Эмидием”, автором которой выступает Карло Кривелли. На созданном в 1486 году произведении искусства в небе можно найти странный луч, направленный вниз на женщину. Последней является Дева Мария. Согласно замыслу автора, посылать это луч могли ангелы, однако конспирологи убеждены, что речь идет о НЛО. Также сторонники теории заговора не исключают, что рождение Иисуса могло являться следствием экспериментов внеземного разума.
В частности, пришельцы могли задействовать свою развитую генную инженерию, чтобы поместить эмбрион в тело земной женщины. К тому же, упомянутая картина является не единственной из обнаруженных уфологами артефактов, указывающих на присутствие внеземных существ в древности.
Внимание уфологов привлекла картина “Благовещение со святым Эмидием”, автором которой выступает Карло Кривелли. На созданном в 1486 году произведении искусства в небе можно найти странный луч, направленный вниз на женщину. Последней является Дева Мария. Согласно замыслу автора, посылать это луч могли ангелы, однако конспирологи убеждены, что речь идет о НЛО. Также сторонники теории заговора не исключают, что рождение Иисуса могло являться следствием экспериментов внеземного разума.
В частности, пришельцы могли задействовать свою развитую генную инженерию, чтобы поместить эмбрион в тело земной женщины. К тому же, упомянутая картина является не единственной из обнаруженных уфологами артефактов, указывающих на присутствие внеземных существ в древности.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:48