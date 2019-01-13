Уфологи нашли на картине XV века доказательства внеземной природы Христа





Внимание уфологов привлекла картина “Благовещение со святым Эмидием”, автором которой выступает Карло Кривелли. На созданном в 1486 году произведении искусства в небе можно найти странный луч, направленный вниз на женщину. Последней является Дева Мария. Согласно замыслу автора, посылать это луч могли ангелы, однако конспирологи убеждены, что речь идет о НЛО. Также сторонники теории заговора не исключают, что рождение Иисуса могло являться следствием экспериментов внеземного разума.В частности, пришельцы могли задействовать свою развитую генную инженерию, чтобы поместить эмбрион в тело земной женщины. К тому же, упомянутая картина является не единственной из обнаруженных уфологами артефактов, указывающих на присутствие внеземных существ в древности.