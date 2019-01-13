Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова сыграет свадьбу на острове

«Насть, на чью свадьбу ты собралась? Не могу понять.. Ты же уже замужем» - спрашивают у Анастасии подписчики.

28-летняя Настя попросила поклонников помочь ей выбрать фасон наряда, в котором она появится на своей такой долгожданной свадьбе.Еще в 2017 году Лисова обрадовала фанатов, продемонстрировав на безымянном пальце кольцо. Тогда девушка поспешила рассказать, как она познакомилась со своим возлюбленным Михаилом, и почему настолько быстро они решили жить вместе.Нужно сказать, что многих подписчиков Анастасии шокировало решение своей любимицы, ведь она предпочла отказаться от свадьбы и просто расписалась в ЗАГСе в черном сарафане. Впрочем, вчера телезнаменитость сообщила поклонникам радостную новость. Оказывается, что совсем скоро у нее состоится «волшебный день», который пройдет на острове.Несколько часов назад Лисова разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она меняет свадебные платья. Многие интернет-пользователи обратили внимание на пост Анастасии. Один за другим они принялись голосовать за понравившийся наряд, а некоторые озадаченно принялись закидываться звезду «Дома-2» вопросами, не понимая, о какой свадьбе она говорит.К слову, большинству фолловеров понравились элегантные модели свадебных нарядов, которые хорошо подчеркивают прекрасную фигуру Лисовой.