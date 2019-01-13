Специалист NASA Мишель Таллер отказывается прятать пришельцев от человечества





Таллер настаивает, что NASA известно о внеземном разуме не больше, чем и всему человечеству на данный момент. Она также утверждает, что агентству и его сотрудникам не удалось бы столь продолжительный период скрывать от общественности правду о пришельцах. Представитель ведомства уверяет, что в случае наличия угрозы со стороны инопланетян, об этом было бы известно. Впрочем, конспирологи разглядели в словах Мишель Таллер явный намек на то, что известно ей намного больше, в том числе и о том, почему гуманоиды атакуют землян.Уфологи обратили внимание уфологи, что Таллер является достаточно умной женщиной, она с невероятной точностью сумела в диссертации описать жизненный цикл двойных звезд, получив место в Гарварде, а затем приглашение в NASA. Конспирологи связывают это с тем, что у Таллер имеются определенные “внеземные” связи.