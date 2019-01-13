АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Специалист NASA Мишель Таллер отказывается прятать пришельцев от человечества

Мишель Таллер, одна из сотрудников NASA, представляющая отдел связей с общественностью, заявила о нежелании прятать пришельцев от человечества. Также она утверждает, что внеземные цивилизации не должны угрожать Земле.
Специалист NASA Мишель Таллер отказывается прятать пришельцев от человечества

Таллер настаивает, что NASA известно о внеземном разуме не больше, чем и всему человечеству на данный момент. Она также утверждает, что агентству и его сотрудникам не удалось бы столь продолжительный период скрывать от общественности правду о пришельцах. Представитель ведомства уверяет, что в случае наличия угрозы со стороны инопланетян, об этом было бы известно. Впрочем, конспирологи разглядели в словах Мишель Таллер явный намек на то, что известно ей намного больше, в том числе и о том, почему гуманоиды атакуют землян.

Уфологи обратили внимание уфологи, что Таллер является достаточно умной женщиной, она с невероятной точностью сумела в диссертации описать жизненный цикл двойных звезд, получив место в Гарварде, а затем приглашение в NASA. Конспирологи связывают это с тем, что у Таллер имеются определенные “внеземные” связи.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Уфологи нашли на картине XV века
Специалист NASA Мишель Таллер
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову
Евгений Кафельников заявил, что у него
Ученые выяснили, когда супервулкан
Специалисты рассказали, от чего зависит
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
“Роспродсоюз” прогнозирует в России
Этери Тутберидзе назвала любимую
Ольга Сударкина заявила, что полюбила
Елизавета Арзамасова и Екатерина
Плывущие буревестники помогли ученым
Ученые: Реклама на ТВ провоцирует
В Роспотребнадзоре не подтвердили
Супруг ведущей «Дома-2» Ксении
Певица Глюкоза показала фото семейного
Нестандартный ГАЗ-М18 получил
Ученые обнаружили связь между
В Перми из-за ДТП с пьяным водителем и
“КамАЗ-мастер” остался без еще одного
В 1944 году житель США запатентовал НЛО
В Краснодарском крае в в ДТП погибла
Медики назвали популярные методы борьбы
Юлия Началова опубликовала неудачное
В Киеве рассказали, чего ожидать
Эксперты "National Interest" считают
Виталина Цымбалюк-Романовская
Звезда «Дома-2» Мария Кохно призналась,
Любовь Толкалина поделилась в Instagram
Просмотреть все новости