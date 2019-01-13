Евгений Кафельников заявил, что у него нет номера дочери Алеси

Дочь Евгения Кафельникова является весьма успешной моделью. Алеся Кафельникова часто шокирует подписчиков в социальных сетях. А недавний снимок модели в Instagram заставил ее фанатов поволноваться. Многие решили, что наследница теннисиста выглядит весьма болезненно. Журналисты решили связаться с Евгением Кафельниковым, чтобы выяснить подробности жизни его дочери.Спортсмен не дал никакой информации и сообщил, что на вопросы своего самочувствия должна отвечать сама Алеся. А когда у него попросили дать контактный номер дочери, теннисист ответил отказом. При этом Евгений Кафельников пояснил, что у него просто нет телефона наследницы. Это уже не первый случай, когда спортсмен перестал общаться с дочерью из-за ее неподобающего поведения.