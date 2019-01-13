Ольга Сударкина заявила, что полюбила Дмитрия Дмитренко за то, что он «образцовый семьянин»
Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Сударкина назвала качества Дмитрия Дмитренко, за которые она влюбилась в него.
По словам Ольги, Рапунцель не заслуживает такого мужчину, как Дмитрий.
Всем известно, что не так давно покой в «брендовом» семействе Дмитренко-Рапунцель нарушила недавно пришедшая на реалити-шоу Ольга Сударкина, которая намерена сделать все возможное для того, чтобы Дмитрий развелся с Ольгой.
Сейчас девушка то и дело заявляет, что «страдает от любви» к Дмитренко, ведь каждую ночь она плачет и думает только о том, когда же мужчина все-таки бросит свою жену и будет с ней. Оказывается, что Сударкину даже не смущает тот факт, что в семье есть маленький ребенок, которому еще не исполнилось даже годика.
Выяснилось, что Ольга настроена довольно серьезно и не планирует отступать от поставленной перед собой цели, особенно сейчас, когда ее намерения начали поддерживать некоторые участники «Дома-2». Несколько часов назад Сударкина вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что влюбилась в Дмитрия, потому что он «образцовый семьянин».
Участница проекта подчеркнула, что в ее возрасте (Сударкиной уже 30), она сразу же обращает внимание на мелочи, такие как, к примеру, приготовление еды, уборка и уход за ребенком, которые с удовольствием готов выполнить Дмитренко.
По словам Ольги, Рапунцель не заслуживает такого мужчину, как Дмитрий.
Всем известно, что не так давно покой в «брендовом» семействе Дмитренко-Рапунцель нарушила недавно пришедшая на реалити-шоу Ольга Сударкина, которая намерена сделать все возможное для того, чтобы Дмитрий развелся с Ольгой.
Сейчас девушка то и дело заявляет, что «страдает от любви» к Дмитренко, ведь каждую ночь она плачет и думает только о том, когда же мужчина все-таки бросит свою жену и будет с ней. Оказывается, что Сударкину даже не смущает тот факт, что в семье есть маленький ребенок, которому еще не исполнилось даже годика.
Выяснилось, что Ольга настроена довольно серьезно и не планирует отступать от поставленной перед собой цели, особенно сейчас, когда ее намерения начали поддерживать некоторые участники «Дома-2». Несколько часов назад Сударкина вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что влюбилась в Дмитрия, потому что он «образцовый семьянин».
«Вы просто обратите внимание на то, как он нянчится и играется с Василисой! Это так мило..У меня внутри сразу же что-то екнуло» - заявила Ольга в прямом эфире.
Участница проекта подчеркнула, что в ее возрасте (Сударкиной уже 30), она сразу же обращает внимание на мелочи, такие как, к примеру, приготовление еды, уборка и уход за ребенком, которые с удовольствием готов выполнить Дмитренко.
«Дима – настоящая находка!» - отметила Ольга.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48