Ученые выяснили, когда супервулкан Йеллоустоун спровоцирует масштабную катастрофу





По оценкам исследователей, в полную “готовность” Йеллоустоун может прийти уже спустя менее чем 100 лет. Для Земли это подразумевает пугающую по своим масштабам катастрофу, поскольку сравнить извержение этого супервулкана можно со взрывами примерно тысячи атомных бомб. Если это произойдет, США превратится в “мертвую зону”, полностью засыпанную пеплом. Остальные же земные континенты могут погрузиться во тьму. Ученые из России на этот счет озвучивают не менее пессимистичные прогнозы.В настоящее же время в зоне Йеллоустоунского заповедника ситуация относительно спокойная. К тому же, ряд экспертов не верят в столь апокалиптический сценарий с вулканом. Впрочем, с учетом агрессивной деятельности человечества против окружающей среды риски возрастают.