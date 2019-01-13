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Ученые выяснили, когда супервулкан Йеллоустоун спровоцирует масштабную катастрофу

Группа ученых сделала прогнозы относительно того, когда супервулкан Йеллоустоун станет причиной масштабной катастрофы на Земле. Размещенный в США объект может прийти в полную активизацию в недалеком будущем.
Ученые выяснили, когда супервулкан Йеллоустоун спровоцирует масштабную катастрофу

По оценкам исследователей, в полную “готовность” Йеллоустоун может прийти уже спустя менее чем 100 лет. Для Земли это подразумевает пугающую по своим масштабам катастрофу, поскольку сравнить извержение этого супервулкана можно со взрывами примерно тысячи атомных бомб. Если это произойдет, США превратится в “мертвую зону”, полностью засыпанную пеплом. Остальные же земные континенты могут погрузиться во тьму. Ученые из России на этот счет озвучивают не менее пессимистичные прогнозы.

В настоящее же время в зоне Йеллоустоунского заповедника ситуация относительно спокойная. К тому же, ряд экспертов не верят в столь апокалиптический сценарий с вулканом. Впрочем, с учетом агрессивной деятельности человечества против окружающей среды риски возрастают.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:14

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