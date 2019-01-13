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Специалисты рассказали, от чего зависит частота замены охлаждающей жидкости

Как известно, постоянное использование машины приводит к ухудшению состояния охлаждающей жидкости, а это приводит к полному охлаждению и неправильной работе мотора. По мнению экспертов, существует несколько причин регулярной замены жидкости для охлаждения.
Специалисты рассказали, от чего зависит частота замены охлаждающей жидкости

Во многом это связано с частотой использования автомобиля или качества самой охлаждающей жидкости: чем оно дешевле – тем хуже, и быстрее лишается своих свойств. Многие ведущие компании-производители применяют высококачественные охлаждающие жидкости, ресурс использования которых составляет не более 150 тысяч километров. Это число может увеличиться до 180-200 тысяч километров, если транспортное средство используется не так часто. Для менее современных моделей эта цифра составляет 120-150 тысяч километров для первого раза, в последующие охлаждающую жидкость в среднем меняют каждые 65-80 тысяч километров.

Недостаточное охлаждение может быть напрямую связано с плохим качеством жидкости или его малым количеством. В данном случае эксперты советуют тщательнее следить за магистралью для удаления отложений, которые накопились за определенное время.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:07

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