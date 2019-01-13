Этери Тутберидзе назвала любимую программу года

Этери Тутберидзе не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад тренер по фигурному катанию решила рассказать своим подписчикам в Instagram о любимой программе года. Знаменитость опубликовала фото Камилы Валиевой, которая выступала в образе "Девочка на шаре", и сравнила ее с картиной Пабло Пикассо. В комментарии к посту Этери Тутберидзе написала: "Моя любимая программа года".Подписчики согласились с тренером по фигурному катанию. Они написали: "У Камилы Валиевой лучшая программа в нынешнем году. Смотришь затаив дыхание", "Потрясающая программа! Даже трудно сказать одним словом что это, спорт или искусство?", "Берегите эту волшебную девочку", "Программа действительно невероятная". Пост Этери Тутберидзе за короткий промежуток времени набрал множество лайков.