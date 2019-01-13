АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Этери Тутберидзе назвала любимую программу года

На странице своего Instagram Этери Тутберидзе назвала самую любимую программу года. Таким образом тренер по фигурному катанию отметила выступление Камилы Валиевой.

Этери Тутберидзе назвала любимую программу года

Этери Тутберидзе не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад тренер по фигурному катанию решила рассказать своим подписчикам в Instagram о любимой программе года. Знаменитость опубликовала фото Камилы Валиевой, которая выступала в образе "Девочка на шаре", и сравнила ее с картиной Пабло Пикассо. В комментарии к посту Этери Тутберидзе написала: "Моя любимая программа года".

Этери Тутберидзе назвала любимую программу года

Подписчики согласились с тренером по фигурному катанию. Они написали: "У Камилы Валиевой лучшая программа в нынешнем году. Смотришь затаив дыхание", "Потрясающая программа! Даже трудно сказать одним словом что это, спорт или искусство?", "Берегите эту волшебную девочку", "Программа действительно невероятная". Пост Этери Тутберидзе за короткий промежуток времени набрал множество лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Уфологи нашли на картине XV века
Специалист NASA Мишель Таллер
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову
Евгений Кафельников заявил, что у него
Ученые выяснили, когда супервулкан
Специалисты рассказали, от чего зависит
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
“Роспродсоюз” прогнозирует в России
Этери Тутберидзе назвала любимую
Ольга Сударкина заявила, что полюбила
Елизавета Арзамасова и Екатерина
Плывущие буревестники помогли ученым
Ученые: Реклама на ТВ провоцирует
В Роспотребнадзоре не подтвердили
Супруг ведущей «Дома-2» Ксении
Певица Глюкоза показала фото семейного
Нестандартный ГАЗ-М18 получил
Ученые обнаружили связь между
В Перми из-за ДТП с пьяным водителем и
“КамАЗ-мастер” остался без еще одного
В 1944 году житель США запатентовал НЛО
В Краснодарском крае в в ДТП погибла
Медики назвали популярные методы борьбы
Юлия Началова опубликовала неудачное
В Киеве рассказали, чего ожидать
Эксперты "National Interest" считают
Виталина Цымбалюк-Романовская
Звезда «Дома-2» Мария Кохно призналась,
Любовь Толкалина поделилась в Instagram
Просмотреть все новости