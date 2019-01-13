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Супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной втайне от жены записал ее разговор по телефону

Любимый муж телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров опубликовал в Сеть разговор по телефону своей звездной супруги.

Не секрет, что Курбан довольно часто выкладывает в социальные сети компромат на Ксению. Многочисленные интернет-пользователи до сих пор помнят видеоролик, на котором телезнаменитость запечатлена в домашней растянутой футболке, из-под которой у нее выпирал живот.

Супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной втайне от жены записал ее разговор по телефону

В этот раз Омаров пошел еще дальше и втайне от Бородиной записал ее разговор, который поспешил разместить в Сети. На видео бизнесмен и телеведущая едут в автомобиле. Сначала в кадре появляется лицо Курбана, который открыто дает понять, что ему порядком надоело слушать «женские» беседы Ксении.

Супруг ведущей «Дома-2» даже закатил глаза, после чего хотел показать лицо своей жены, но почему-то передумал. Вполне возможно, что это из-за лица Бородиной, которая в разговоре с подругой заявляет, что у нее после использования косметического средства на лице появились пятна, как после ожога.

Супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной втайне от жены записал ее разговор по телефону

Ксения несколько раз в разговоре подчеркивает, что купила неудачный крем для лица, который ей посоветовала девушка, не предупредившая, что этот крем предназначен для жирной кожи.

«Купила все для нормальной кожи, а сегодня прочитала, что для жирной. У меня до сих пор лицо, как, знаешь, когда лоб наверх поднимаешь..Вообще, как будто бы сожжено..Вообще..Ужасс!» - говорит Бородина подруге по телефону.





 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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