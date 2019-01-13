Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова из “Папиных дочек” записали шутливое видео
Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова, известные по участию в сериале “Папины дочки”, записали для поклонников шутливое видео. Актрисы встретились на одной съемочной площадке спустя долгие годы с момента окончания популярного проекта.
Исполнительницы ролей сестер Васнецовых, воплотившие Пуговку и Галину Сергеевну, снова сошлись на площадке. По этому поводу актрисы решили для поклонников выпустить забавный ролик, где Елизавета Арзамасова в шутливой форме обращается к экранной родственнице. Она ругает Екатерину Старшову за то, что та выросла. Знаменитость подчеркивает, что ее коллега теперь выглядит как и она, хотя по контракту расти ей нельзя. Создается впечатление, что обе актрисы рады такой встрече.
Екатерина Старшова прежде признавалась, что возвращаться к съемкам в кино не планирует, намереваясь заняться построением карьеры в другом направлении — медицинском. После окончания школы бывшая звезда “Папиных дочек” решила взять небольшую паузу перед началом студенческой жизни.
Исполнительницы ролей сестер Васнецовых, воплотившие Пуговку и Галину Сергеевну, снова сошлись на площадке. По этому поводу актрисы решили для поклонников выпустить забавный ролик, где Елизавета Арзамасова в шутливой форме обращается к экранной родственнице. Она ругает Екатерину Старшову за то, что та выросла. Знаменитость подчеркивает, что ее коллега теперь выглядит как и она, хотя по контракту расти ей нельзя. Создается впечатление, что обе актрисы рады такой встрече.
Екатерина Старшова прежде признавалась, что возвращаться к съемкам в кино не планирует, намереваясь заняться построением карьеры в другом направлении — медицинском. После окончания школы бывшая звезда “Папиных дочек” решила взять небольшую паузу перед началом студенческой жизни.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:47