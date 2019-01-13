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В Перми из-за ДТП с пьяным водителем и такси пострадали четыре человека

На трассе в Перми отмечено ДТП с участием такси, в результате чего пострадали четыре человека. По данным источников, один из водителей задействованных в аварии транспортных средств, находился в нетрезвом состоянии.
В Перми из-за ДТП с пьяным водителем и такси пострадали четыре человека

ДТП имело место в ночное время в Мотовилихинском районе города. Автомобиль Honda осуществлял движение по направлению к улице Бекетова, а управлял транспортом 43-летний водитель. Вблизи одного из жилых домов автомобилист потерял управление над иномаркой, допустив столкновение с ВАЗ. Последний транспорт находился в неподвижном состоянии, из него выходили пассажиры. Травмы получила 34-летняя пассажирка Honda и владелец авто, а также водитель отечественного такси. Помощь на месте аварии была оказана еще одному пассажиру ВАЗа.

Впоследствии сотрудники местных органов правопорядка Перми установили, что водитель иномарки за рулем находился в нетрезвом виде. По факту указанного ДТП начата соответствующая проверка, после чего может утверждаться процессуальное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:48

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