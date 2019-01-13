В Перми из-за ДТП с пьяным водителем и такси пострадали четыре человека





ДТП имело место в ночное время в Мотовилихинском районе города. Автомобиль Honda осуществлял движение по направлению к улице Бекетова, а управлял транспортом 43-летний водитель. Вблизи одного из жилых домов автомобилист потерял управление над иномаркой, допустив столкновение с ВАЗ. Последний транспорт находился в неподвижном состоянии, из него выходили пассажиры. Травмы получила 34-летняя пассажирка Honda и владелец авто, а также водитель отечественного такси. Помощь на месте аварии была оказана еще одному пассажиру ВАЗа.Впоследствии сотрудники местных органов правопорядка Перми установили, что водитель иномарки за рулем находился в нетрезвом виде. По факту указанного ДТП начата соответствующая проверка, после чего может утверждаться процессуальное решение.