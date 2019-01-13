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Ученые: Реклама на ТВ провоцирует развитие рака у детей

Ученые из Ливана в ходе очередного исследования выяснили, что реклама на ТВ может провоцировать у детей развитие рака. Также просмотр информации для привлечения внимания может привести к ожирению.

Ученые: Реклама на ТВ провоцирует развитие рака у детей

Специалисты уверяют, что реклама на ТВ направлена на то, чтобы дети выпрашивали у своих родителей купить тот или иной продукт. При этом ребенку совершенно все равно - вредный он или нет. Ученые провели анкетирование и изучили ответы. В результате стало ясно, что родители покупают своим наследникам те продукты питания, которые дети увидели в рекламе по телевизору.

Неправильное питание и употребление большого количество сладкого может привести к развитию рака, а также к ожирению. Специалисты предупредили родителей, что лучшее решение этой проблемы, не поддаваться на уговоры своих маленьких наследников, и следить за их образом жизни и рационом.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:26

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