Ученые: Реклама на ТВ провоцирует развитие рака у детей





Специалисты уверяют, что реклама на ТВ направлена на то, чтобы дети выпрашивали у своих родителей купить тот или иной продукт. При этом ребенку совершенно все равно - вредный он или нет. Ученые провели анкетирование и изучили ответы. В результате стало ясно, что родители покупают своим наследникам те продукты питания, которые дети увидели в рекламе по телевизору.Неправильное питание и употребление большого количество сладкого может привести к развитию рака, а также к ожирению. Специалисты предупредили родителей, что лучшее решение этой проблемы, не поддаваться на уговоры своих маленьких наследников, и следить за их образом жизни и рационом.