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В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о зараженных гриппом мандаринах

Сотрудники Роспотребнадзора назвали не соответствующей действительности информацию о зараженных гриппом мандаринах, якобы попавших в РФ. Такие данные накануне начали распространяться через соцсети и посредством мессенджеров.
В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о зараженных гриппом мандаринах

На сайте ведомства содержится призыв к гражданам не доверять данным, предоставленным случайными источниками информации. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что если имеются сомнения относительно качества мандаринов, необходимо обратиться в региональное управление с целью последующего принятия соответствующих мер.

В ведомстве добавили, что в ходе плановых и внеплановых проверок эксперты предоставляют оценку качества и безопасности ввозимых на территорию РФ фруктов, ситуация остается под надежным контролем. В Роспотребнадзоре призвали россиян воздержаться от приобретения фруктов в неустановленных для этого зонах, в том числе в точках поблизости автодорог. Также у продавца должны иметься разрешающие реализацию продукта документы.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:11

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