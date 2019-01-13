В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о зараженных гриппом мандаринах





На сайте ведомства содержится призыв к гражданам не доверять данным, предоставленным случайными источниками информации. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что если имеются сомнения относительно качества мандаринов, необходимо обратиться в региональное управление с целью последующего принятия соответствующих мер.В ведомстве добавили, что в ходе плановых и внеплановых проверок эксперты предоставляют оценку качества и безопасности ввозимых на территорию РФ фруктов, ситуация остается под надежным контролем. В Роспотребнадзоре призвали россиян воздержаться от приобретения фруктов в неустановленных для этого зонах, в том числе в точках поблизости автодорог. Также у продавца должны иметься разрешающие реализацию продукта документы.