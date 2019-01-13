В Краснодарском крае в в ДТП погибла 19-летняя пассажирка Kia Rio





По имеющимся первоначальным данным, шофёр автомобиля Kia выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с Hyundai. В итоге этого манёвра пассажирка первой легковушки получила травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Водители обоих иномарок и пассажиры Hyundai были травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Сообщается, полиция расследует произошедшую аварию и выясняет обстоятельства, повлекшие смерть человека.