В Краснодарском крае в в ДТП погибла 19-летняя пассажирка Kia Rio
На 10 км автотрассы Новороссийск-Керченский-пролив произошло лобовое столкновении двух легковых иномарок, в результате которого погибла 19-летняя пассажирка одной из них. ДТП в Краснодарском крае с участием Kia Rio и Hyundai Solaris, по сообщению регионального ГУ МВД, стало причиной нанесения травм ещё пяти участникам.
По имеющимся первоначальным данным, шофёр автомобиля Kia выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с Hyundai. В итоге этого манёвра пассажирка первой легковушки получила травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Водители обоих иномарок и пассажиры Hyundai были травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сообщается, полиция расследует произошедшую аварию и выясняет обстоятельства, повлекшие смерть человека.
По имеющимся первоначальным данным, шофёр автомобиля Kia выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с Hyundai. В итоге этого манёвра пассажирка первой легковушки получила травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Водители обоих иномарок и пассажиры Hyundai были травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сообщается, полиция расследует произошедшую аварию и выясняет обстоятельства, повлекшие смерть человека.
Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:34