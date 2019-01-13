Ученые обнаружили связь между кормлением из бутылочки и левшами





Ученые провели мета-анализ, в результате которого изучили отношения между 60 000 матерями и их детьми. Данные были собраны из 5 стран и описаны в 7 научных работах. В результате стало ясно, что каждый месяц грудного вскармливания снижает возможность малыша стать левшой. Подобная динамика сохранялась примерно до 9 месяцев, а в 5 из 9 случаев кормление влияет на определение руки, которая будут доминировать.Также специалистам удалось определить, что близнецы чаще всего становятся левшами. Происходит это из-за того, что им приходится делиться материнским молоком. Дети, которые родились недоношенными и были вскормлены из бутылочки, тоже становятся левшами.