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Нестандартный ГАЗ-М18 получил гидротрансформатор вместо педали и рычага сцепления

Необычная миниатюрная машина ГАЗ-М18 1958 модельного года лишилась педали и рычага сцепления. Данные функции были положены на гидротрансформатор, позаимствованный у «Волги» ГАЗ-21.
Нестандартный ГАЗ-М18 получил гидротрансформатор вместо педали и рычага сцепления

С помощью данного решения водить транспортное средство стало легче. Ещё в середине 50-х годов прошлого века специалистам «ГАЗ» было поручено сконструировать специальный автомобиль для людей с инвалидностью. Впрочем, до массового производства модель всё же не дошла ввиду того, что руководители автоконцерна посчитали проект слишком дорогостоящим, поэтому инженеры разработали лишь 2 экземпляра ГАЗ-М18, получивших гидротрансформаторную трансмиссию.

С её помощью люди с ограниченными способностями управляли транспортным средством, но при этом не приводили в действие педаль и рычаг сцепления. У инженеров получился очень практичный и удобный автомобиль, получивший закрытый кузов, 2-цилиндровый движок и независимую подвеску. На данный момент неизвестно, удалось ли сохраниться этим двум экземплярам авто.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:00

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