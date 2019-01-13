Нестандартный ГАЗ-М18 получил гидротрансформатор вместо педали и рычага сцепления





С помощью данного решения водить транспортное средство стало легче. Ещё в середине 50-х годов прошлого века специалистам «ГАЗ» было поручено сконструировать специальный автомобиль для людей с инвалидностью. Впрочем, до массового производства модель всё же не дошла ввиду того, что руководители автоконцерна посчитали проект слишком дорогостоящим, поэтому инженеры разработали лишь 2 экземпляра ГАЗ-М18, получивших гидротрансформаторную трансмиссию.С её помощью люди с ограниченными способностями управляли транспортным средством, но при этом не приводили в действие педаль и рычаг сцепления. У инженеров получился очень практичный и удобный автомобиль, получивший закрытый кузов, 2-цилиндровый движок и независимую подвеску. На данный момент неизвестно, удалось ли сохраниться этим двум экземплярам авто.