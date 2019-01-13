В 1944 году житель США запатентовал НЛО
В 1944 году некий житель США успел оформить патент на НЛО. По словам источников, именно Александр Вейгерс стал тем, кто придумал “летающие тарелки”.
Американец успел предоставить множество достаточно точных чертежей необычного самолета, получившего название “Discopter”. Взлетать самолет должен быть вертикально. Затем Вейгерс распространил свои чертежи по множеству военных структур США, и впоследствии эксперты отметили уникальный внешний вид НЛО. Впрочем, в тот период ВВС США не были готовы к такому аппарату, а постепенно военные усилия вытеснили развитие непосредственного продукта американца.
Между тем, официальный патент на “Discopter” получен в начале 1944 года. В большинстве своем он послужил прототипом для целого перечня подобных самолетов, которые создавались инженерами из США до актуального периода.
Американец успел предоставить множество достаточно точных чертежей необычного самолета, получившего название “Discopter”. Взлетать самолет должен быть вертикально. Затем Вейгерс распространил свои чертежи по множеству военных структур США, и впоследствии эксперты отметили уникальный внешний вид НЛО. Впрочем, в тот период ВВС США не были готовы к такому аппарату, а постепенно военные усилия вытеснили развитие непосредственного продукта американца.
Между тем, официальный патент на “Discopter” получен в начале 1944 года. В большинстве своем он послужил прототипом для целого перечня подобных самолетов, которые создавались инженерами из США до актуального периода.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:38