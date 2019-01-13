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Медики назвали популярные методы борьбы с похмельем, которые не работают

Медики назвали популярные и распространенные советы по борьбе с похмельем, которые в действительности не работают. Если прислушиваться к таким рекомендациям, можно усугубить свое положение.
Медики назвали популярные методы борьбы с похмельем, которые не работают

Прежде всего, не стоит утром после застолья включать в рацион ирландский кофе, где содержится виски, что может сделать ситуацию хуже. Лучше предпочесть теплую воду, легкий энергетик или овощной суп. Также не нужно выпивать лекарство от похмелья перед тем, как отправиться спать. В частности, аспирин, выпитый на ночь, утром может добавить тошноту. Рекомендовано выбрать ибупрофен, а выпить его нужно уже утром. Не спасет от чувства похмелья и плотный ужин. Также распространенным заблуждением является то, что лучше пить вино, нежели пиво, но в действительности хмельной напиток не так остро провоцирует похмелье.

Если пить алкоголь через трубочку- это тоже не спасет от опьянения и похмелья. Не стоит искать низкокалорийное спиртное, поскольку число ккал не отражается на степени опьянения. Эксперты призывают отказаться от смешивания крепких напитков, понижения или повышения градусов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:25

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