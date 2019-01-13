Звезда «Дома-2» Мария Кохно призналась, что 4 года не ест мясо

«Кохно, о чем ты вообще говоришь? Какие 4 года? Не может быть такая фигура у вегетарианки! Ты либо же врешь, либо чего-то не договариваешь!» - продолжают заявлять под недавней публикацией Кохно.





На днях Мария разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой сообщила подписчикам интересные случаи из своей жизни. Впрочем, мало кто обратил внимание на запись Кохно, так как внимание большинства было приковано к мягкому месту блондинки, которое отражалось в зеркале на заднем плане.Не секрет, что несколько лет назад Мария болела таким страшным заболеванием, как анорексия. Тогда еще будущая звезда «Дома-2» из нормальной и красивой девушки превратилась в костлявую анорексичку, жизнь которой находилась на грани.К счастью, Кохно удалось побороть этот страшный недуг. Мария набрала вес, но, как считают интернет-пользователи, уже лишний. В последнее время блондинка довольно часто принялась демонстрировать поклонникам свою эффектную фигуру, которая, по ее мнению, имеет идеальные пропорции.Нужно сказать, что до недавней фотографии блондинки так считали и многие фолловеры. Сейчас же читатели не верят, что Мария не ест мясо уже 4 года. По словам пользователей Сети, у вегетарианки не может быть такое «большое мягкое место».К слову, некоторые подписчики Марии указали на то, что такими темпами она совсем скоро может догнать одну из самых скандальных пышек проекта – Александру Черно.