Эксперты "National Interest" считают союз Китая и России “кошмаром” для США





По мнению журнала, правительство Вашингтона допускает оплошность, не препятствуя процессу сближения РФ и Китая. Таким образом Штаты теряют позицию времен “холодной войны”, когда странам по отдельности удавалось поддерживать более тесные связи. Впрочем, по мнению экспертов, хотя Пекин и Москва тесно общаются, пока рано говорить об углублении отношений между ними. Со слов специалистов, пока в КНР опасаются, что такой шаг будет негативным образом воздействовать на экономическое взаимодействие с США.К примеру, ряд банков Китая не торопятся кредитовать предприятия России, на которые наложены западные санкции. Кроме того, Пекин отклонил предложение Москвы обеспечивать финансовые транзакции в нацвалютах. Сейчас для США вопрос о том, как вмешаться в ситуацию и прекратить сближение двух соперников, остается проблематичным.