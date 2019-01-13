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Эксперты "National Interest" считают союз Китая и России “кошмаром” для США

Журнал "The National Interest" считает союз между Россией и Китаем настоящим “кошмаром” для США. В своих заключениях издание ссылается на экспертов из Центра нацинтересов.
Эксперты "National Interest" считают союз Китая и России “кошмаром” для США

По мнению журнала, правительство Вашингтона допускает оплошность, не препятствуя процессу сближения РФ и Китая. Таким образом Штаты теряют позицию времен “холодной войны”, когда странам по отдельности удавалось поддерживать более тесные связи. Впрочем, по мнению экспертов, хотя Пекин и Москва тесно общаются, пока рано говорить об углублении отношений между ними. Со слов специалистов, пока в КНР опасаются, что такой шаг будет негативным образом воздействовать на экономическое взаимодействие с США.

К примеру, ряд банков Китая не торопятся кредитовать предприятия России, на которые наложены западные санкции. Кроме того, Пекин отклонил предложение Москвы обеспечивать финансовые транзакции в нацвалютах. Сейчас для США вопрос о том, как вмешаться в ситуацию и прекратить сближение двух соперников, остается проблематичным.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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