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Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась “постельным снимком” с Прохором Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками “постельным снимком” в компании Прохора Шаляпина. Пара живет вместе, не стесняясь демонстрировать публике собственные чувства друг к другу.
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась “постельным снимком” с Прохором Шаляпиным

В своем профиле в Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила снимок, где лежит в одной постели с Шаляпиным. Пара в обнаженном виде прячется под одеялом, а певец обнимает свою возлюбленную. Посредством такого необычного поста пианистка решила поздравить своих многочисленных фолловеров со Старым Новым годом. В хештегах знаменитость также призвала подписчиков беречь себя и всех близких людей.

В комментариях большинство юзеров начали поздравлять кумира в ответ, желая Цымбалюк-Романовской долгой и счастливой жизни. Впрочем, нашлись и хейтеры, обвиняющие пианистку в чрезмерном увлечении фотошопом. Другие же считают, что на самом деле у экс-избранницы Армена Джигарханяна с Шаляпиным исключительно “деловые” отношения, направленные на получение общего пиара.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:53

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