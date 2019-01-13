Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась “постельным снимком” с Прохором Шаляпиным

В своем профиле в Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила снимок, где лежит в одной постели с Шаляпиным. Пара в обнаженном виде прячется под одеялом, а певец обнимает свою возлюбленную. Посредством такого необычного поста пианистка решила поздравить своих многочисленных фолловеров со Старым Новым годом. В хештегах знаменитость также призвала подписчиков беречь себя и всех близких людей.В комментариях большинство юзеров начали поздравлять кумира в ответ, желая Цымбалюк-Романовской долгой и счастливой жизни. Впрочем, нашлись и хейтеры, обвиняющие пианистку в чрезмерном увлечении фотошопом. Другие же считают, что на самом деле у экс-избранницы Армена Джигарханяна с Шаляпиным исключительно “деловые” отношения, направленные на получение общего пиара.