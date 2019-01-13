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Любовь Толкалина поделилась в Instagram пикантными снимками

На странице своего Instagram Любовь Толкалина решила поделиться с фанатами пикантными снимками. Новый пост актрисы высоко оценили ее подписчики.

Любовь Толкалина поделилась в Instagram пикантными снимками

Любовь Толкалина не часто делится с преданными поклонниками фотографиями из личной жизни. Но несколько часов назад актриса решила порадовать фанатов и опубликовала в Instagram весьма пикантные снимки. В комментарии знаменитость написала: "У родителей в закромах и кладовых всегда найдешь что-нибудь, от чего уши горят на солнце". В конце своего поста Любовь Толкалина сообщила, что эти фотографии были сделаны еще 15 лет назад.

Любовь Толкалина поделилась в Instagram пикантными снимками

Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они начали писать: "Вы бесподобно красива", "Вы великолепны, я вас обожаю", "Ого не сказал бы, что фото сделано 15 лет назад", "Любуюсь вами, Любушка", "Совсем не меняетесь!, достаточно деликатные и красивые фото", "Красивая и безупречная, класс". Всего за несколько часов публикация собрала большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:44

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