Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце опровергла слухи о рукоприкладстве в семье

Накануне несколько СМИ написали о том, что в семье Павла Прилучного и его избранницы все не очень хорошо. Якобы актер позволяет себе бить Агату Муцениеце. Последняя не выдержала таких сплетен и решила лично опровергнуть сказанное с помощью соцсетей. В частности, знаменитость негативно высказалась в адрес оклеветавших ее журналистов, считая, что из этого можно раздуть скандал погромче. Например, сказать, что от “избиений” актриса впала в кому, а еще у нее есть двойник, чтобы тот мог выходить вместо нее на люди, пока она дома прячет “синяки”.Судя по критическим высказываниям Муцениеце, никакой речи о рукоприкладстве со стороны Павла Прилучного речи быть не может. В Сети артистка часто делится снимками с мужем, пытаясь развеять все сомнения поклонников о конфликтах в семье актеров.