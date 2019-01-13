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Ученые озвучили три сценария контакта человечества с инопланетянами

Ученые озвучили три ключевых сценария для контакта с представителями внеземных цивилизаций. Для этого специалисты проанализировали и сопоставили многолетние данные и знания об инопланетянах.
Ученые озвучили три сценария контакта человечества с инопланетянами

Согласно первому сценарию, гуманоиды насильственным путем захватят Землю, после чего займутся ее разрушением. Тем же, кто выживет, придется стать рабами инопланетных захватчиков и подчиняться их воле. Вторая версия тоже подразумевает захват планеты, но менее агрессивными способами, к примеру, посредством психологического воздействия. Схожего мнения придерживался Стивен Хокинг, когда призывал научный мир не отправлять в космос сигналы для привлечения внимания.

Третий сценарий тоже не самый радужный, он предполагает, что человечество давно является марионеткой в руках пришельцев. В частности, они уже много лет присутствуют на Земле и даже проводят свои опыты, но не торопятся вступать в контакт. Уфологи же уверены, что представители внеземных рас давно контактируют с человеком, а правительства ряда стран этот факт от обычных граждан просто скрывают.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:26

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