Ученые озвучили три сценария контакта человечества с инопланетянами





Согласно первому сценарию, гуманоиды насильственным путем захватят Землю, после чего займутся ее разрушением. Тем же, кто выживет, придется стать рабами инопланетных захватчиков и подчиняться их воле. Вторая версия тоже подразумевает захват планеты, но менее агрессивными способами, к примеру, посредством психологического воздействия. Схожего мнения придерживался Стивен Хокинг, когда призывал научный мир не отправлять в космос сигналы для привлечения внимания.Третий сценарий тоже не самый радужный, он предполагает, что человечество давно является марионеткой в руках пришельцев. В частности, они уже много лет присутствуют на Земле и даже проводят свои опыты, но не торопятся вступать в контакт. Уфологи же уверены, что представители внеземных рас давно контактируют с человеком, а правительства ряда стран этот факт от обычных граждан просто скрывают.