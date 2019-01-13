Ученые озвучили три сценария контакта человечества с инопланетянами
Ученые озвучили три ключевых сценария для контакта с представителями внеземных цивилизаций. Для этого специалисты проанализировали и сопоставили многолетние данные и знания об инопланетянах.
Согласно первому сценарию, гуманоиды насильственным путем захватят Землю, после чего займутся ее разрушением. Тем же, кто выживет, придется стать рабами инопланетных захватчиков и подчиняться их воле. Вторая версия тоже подразумевает захват планеты, но менее агрессивными способами, к примеру, посредством психологического воздействия. Схожего мнения придерживался Стивен Хокинг, когда призывал научный мир не отправлять в космос сигналы для привлечения внимания.
Третий сценарий тоже не самый радужный, он предполагает, что человечество давно является марионеткой в руках пришельцев. В частности, они уже много лет присутствуют на Земле и даже проводят свои опыты, но не торопятся вступать в контакт. Уфологи же уверены, что представители внеземных рас давно контактируют с человеком, а правительства ряда стран этот факт от обычных граждан просто скрывают.
Согласно первому сценарию, гуманоиды насильственным путем захватят Землю, после чего займутся ее разрушением. Тем же, кто выживет, придется стать рабами инопланетных захватчиков и подчиняться их воле. Вторая версия тоже подразумевает захват планеты, но менее агрессивными способами, к примеру, посредством психологического воздействия. Схожего мнения придерживался Стивен Хокинг, когда призывал научный мир не отправлять в космос сигналы для привлечения внимания.
Третий сценарий тоже не самый радужный, он предполагает, что человечество давно является марионеткой в руках пришельцев. В частности, они уже много лет присутствуют на Земле и даже проводят свои опыты, но не торопятся вступать в контакт. Уфологи же уверены, что представители внеземных рас давно контактируют с человеком, а правительства ряда стран этот факт от обычных граждан просто скрывают.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:26