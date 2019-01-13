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Ирина Старшенбаум вспомнила о непростых подготовках к фильму “Т-34”

Ирина Старшенбаум решила вспомнить, как проходили ее непростые подготовки к ленте “Т-34”. В военной драме отечественная актриса воплотила на экране одну из ведущих ролей.
Ирина Старшенбаум вспомнила о непростых подготовках к фильму “Т-34”

Говоря о жертвах, на которые довелось пойти ради роли, Ирина Старшенбаум вспомнила, что вынуждена была отказаться от ряда своих привычек. В частности, знаменитость отказалась от походов в ресторан, почти не появлялась на различных мероприятиях, а также перестала использовать косметику. В итоге это позволило актрисе наиболее удачно передать характер своего персонажа в “Т-34” и его чувства.
Ирина Старшенбаум вспомнила о непростых подготовках к фильму “Т-34”

По сюжету ленты, многие сцены снимались в “концлагере”, где персонажи оказались пленниками. Свою героиню по имени Анна Ирина Старшенбаум считает достаточно сильной и устойчивой, пытаясь представить, каково ей было являться едва ли не единственной из молодых девушек в стенах “тюрьмы”. Кроме того, в рамках подготовки артистка успела прочесть множество военной литературы и посмотреть по меньшей мере 20 кинолент на эту тематику.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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