Ирина Старшенбаум вспомнила о непростых подготовках к фильму “Т-34”





Говоря о жертвах, на которые довелось пойти ради роли, Ирина Старшенбаум вспомнила, что вынуждена была отказаться от ряда своих привычек. В частности, знаменитость отказалась от походов в ресторан, почти не появлялась на различных мероприятиях, а также перестала использовать косметику. В итоге это позволило актрисе наиболее удачно передать характер своего персонажа в “Т-34” и его чувства.По сюжету ленты, многие сцены снимались в “концлагере”, где персонажи оказались пленниками. Свою героиню по имени Анна Ирина Старшенбаум считает достаточно сильной и устойчивой, пытаясь представить, каково ей было являться едва ли не единственной из молодых девушек в стенах “тюрьмы”. Кроме того, в рамках подготовки артистка успела прочесть множество военной литературы и посмотреть по меньшей мере 20 кинолент на эту тематику.