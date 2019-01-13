Михаил Державин изменял супруге с актрисой Татьяной Васильевой





Михаила Державина не стало 10 января минувшего года, скончался артист в 81-летнем возрасте. Со своей последней супругой трижды женатый актер пробыл в браке порядка 40 лет, но мало кому известно, что во время жизни с Ниной Буденной актер изменял ей со своей коллегой Татьяной Васильевой. В эфире одного из телешоу последняя заявляла, что не скрывала свою влюбленность в актера, а он постоянно над ней подшучивал. Все закрутилось на съемках “Обычного чуда”, когда пара много времени проводила вместе. Роман, по утверждениям Васильевой, оказался достаточно продолжительным.Впрочем, причиной ухода Михаила Державина от жены все же стала другая женщина. Тогда он влюбился в Роксану Бабаян, с которой и оставался до конца своих дней. С Васильевой актер сумел сохранить дружеские отношения, и коллеги по-прежнему пересекались на съемках, не испытывая дискомфорта в компании друг друга.