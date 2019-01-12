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Стартовало производство беспроводной зарядки Apple AirPower

Стартовал выпуск беспроводной зарядки AirPower от Apple. Компания из Купертино анонсировала разработку осенью 2017-го, после чего в интернете регулярно появлялись слухи о переносе производства приспособления.
Стартовало производство беспроводной зарядки Apple AirPower

Предположительно, на сегодня все проблемы с AirPower полностью разрешены, а зарядка уже готова к серийному выпуску. О производстве гаджета рассказал один из пользователей сервиса микроблогов Twitter, ссылаясь на источник в серии поставок. Производителем девайса выступила компания Luxshare Precision, производящая наушники AirPods и кабели стандарта USB-C.

На сегодня нет сведений о сроках старта реализации AirPower, как и о стоимости устройства. В случае достоверности информации официальные представители Apple в скором времени представят соответствующие пояснения.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:45

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