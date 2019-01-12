Брат Кейт и Пиппы Миддлтон рассказал о своем психическом расстройстве

Джеймс Миддлтон сообщил журналистам, что о синдроме дефицита внимания и гиперактивности он узнал от медицинских специалистов ещё в 2017 году. Состояние психического здоровья близкого родственника 37-летней Кейт и 35-летней Пиппы ухудшалось. Известного предпринимателя преследовало чувство "полного провала", апатия, головные боли, а по ночам мучили кошмарные сновидения. Он не хотел ни с кем общаться, а во время работы мечтал остаться в полном одиночестве.Бизнесмен отметил, что такого состояния изоляции и отчуждения он не пожелал бы никому. Однако в один момент он уже не мог бороться с депрессией и просто принял это как данность. Джеймс Миддлтон не стал скрывать: признание непростой проблемы помогло ему обрести успокоение и надежду на то, что от "рака сознания" можно будет однажды избавиться.Владелец компаний Nice Cakes, Nice Wine и Nice Group London согласился поделиться этой проблемой с общественностью, так как его сестра Кейт Мидлтон вместе с титулованным супругом активно оказывают помощь людям, страдающим от похожих расстройств психики.