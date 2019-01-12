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Россию признали одной из умнейших стран мира

Россия была признана одной из умнейших стран мира. Данную информации подтверждает шестое место в рейтинге, проведенном британским порталом Vouchercloud.

Россию признали одной из умнейших стран мира

Эксперты провели ряд анализов, которые помогли определить страны с лучшим образованием и высоким IQ. Составляя рейтинг, эксперты учитывали количество лауреатов Нобелевской премии, средний коэффициент интеллекта населения и уровень образования, получаемого по школьной программе.

Российская Федерация попала в ТОП-10 умнейших стран мира, заняв в нем шестое место. По результатам исследования она заняла восьмое место по числу лауреатов Нобелевской премии. Уровень образования России удостоился шестой позиции, а средний IQ населения подучил 32 ступеньку.
В тройку лидеров вошли Япония, Швейцария и Китай. Заметим, что значительная часть стран Восточной Азии не смогли попасть на верхние позиции рейтинга, так как имеют небольшое число нобелевских лауреатов.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:37

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