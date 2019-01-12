Дмитрий Шепелев рассказал, где и с кем провел новогодние каникулы

"Ну так не интересно спать в Новогоднюю ночь. У вас наверное были непредвиденные обстоятельства?", "Глаза... ими все сказано", "Красивый", "Вы же не один там?", "Желаю счастья с новой девушкой! Главное, чтобы она полюбила вашего сына как своего", - отреагировали на публикацию артиста подписчики.

Слухи о романе звезды телевидения Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой ходят уже давно. Несмотря на то, что артист публикует в Instagram-блоге снимки в "гордом одиночестве" на фоне живописных гор, фанаты говорят о присутствии рядом с телеведущим блондинки.На днях Дмитрий Шепелев рассказал почитателям своего таланта о том, что в Новогоднюю ночь он уснул до полуночи и "так провел все каникулы". Однако не сожалеет об этом, ведь получил прекрасную возможность любоваться рассветами и "свежим снегом без чужих следов".