"Иногда перегибаю я, иногда – меня": Новое смешное видео от Настасьи Самбурской

«Почаще выпускай подобное видео! Смеюсь без остановки!», «Вот и вспоминай как больно, когда тебя перегибают, прежде чем самой перегибать..», «Артистка от Бога», «Настя, ты супер... Столько в тебе разных сторон, такой талант», «Люблю тебя за жёсткий юмор! Как же нам его в жизни не хватает!», - пишут в Сети.

В ролике Настасья Самбурская предстает перед зрителем в необычном парике с короткими волосами и мелированными прядями, который заметно прибавил ей возраста. К тому же она слегка изменила тембр голоса, в связи с чем кто-то из подписчиков даже узнал актрису не сразу. В кадре она лежит на животе, а кто-то помогает ей делать упражнение на гибкость. Понимая, что в этом положении ей уже становится больно, Самбурская начинает изображать легкую истерику, восклицая: «Ты перегибаешь!»Некоторые фолловеры признались, что видео вышло таким смешным, что они пересматривают его по много раз. Хотя не обошлось и без критики.