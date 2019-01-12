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"Иногда перегибаю я, иногда – меня": Новое смешное видео от Настасьи Самбурской

Популярная российская актриса Настасья Самбурская поделилась очередным смешным видео, которое сразу оказалось в центре внимания ее преданных поклонников. Примечательно, что за незамысловатым сюжетом небольшого ролика многие увидели действительно философский смысл.

"Иногда перегибаю я, иногда – меня": Новое смешное видео от Настасьи Самбурской

В ролике Настасья Самбурская предстает перед зрителем в необычном парике с короткими волосами и мелированными прядями, который заметно прибавил ей возраста. К тому же она слегка изменила тембр голоса, в связи с чем кто-то из подписчиков даже узнал актрису не сразу. В кадре она лежит на животе, а кто-то помогает ей делать упражнение на гибкость. Понимая, что в этом положении ей уже становится больно, Самбурская начинает изображать легкую истерику, восклицая: «Ты перегибаешь!»

Некоторые фолловеры признались, что видео вышло таким смешным, что они пересматривают его по много раз. Хотя не обошлось и без критики.

«Почаще выпускай подобное видео! Смеюсь без остановки!», «Вот и вспоминай как больно, когда тебя перегибают, прежде чем самой перегибать..», «Артистка от Бога», «Настя, ты супер... Столько в тебе разных сторон, такой талант», «Люблю тебя за жёсткий юмор! Как же нам его в жизни не хватает!», - пишут в Сети.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:05

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