«Через пару лет Кузбасс ждет настоящий культурный взрыв» - Ильдар Узбеков
Жителей Кузбасса и других регионов вскоре ожидает большой прогресс в культурной сфере жизни. Им станут доступны работы великих художников. Люди смогут наслаждаться картинами Шишкина, Айвазовского, Пикассо, Ван Гога, которые не будут гастролировать по регионам, а постоянно радовать жителей своей красотой и уникальностью. 2023 год будет ознаменован появлением большого количества культурных центров для повышения уровня развития в данной области. Они смогут объединить музеи, выставки, концертные залы, театры, которые являются национальным достоянием, считает Ильдар Узбеков.
8 января в Калининграде на совещании было принято решение о создании культурных центров в некоторых регионах РФ. На данном совещании президент России В. В. Путин заявил, что культурное развитие является неотъемлемой частью жизни каждого человека, желающего раскрыть свои возможности в данной области. Владимир Владимирович заявил, что запланированные объекты заняли почетное место, пишет newdaynews.ru
Губернатор Кемеровской области заявил, что некоторые объекты будут открыты немного раньше запланированных сроков, а жителей Кузбасса будет ожидать отдельный сюрприз. День открытых дверей нового культурно-познавательного центра состоится 6 июля 2021 года к 300-летию региона. Ильдар Узбеков, который является главой холдинга “Сибуглемет”, уверен, что данное событие станет настоящим культурным взрывом для области, который заслуживают уроженцы этого промышленного центра. Президент России также отметил необходимость открытия культурного центра именно в Кузбассе. Люди данного региона должны иметь доступ к высокому искусству, так как это важно для семей, занимающихся тяжелым трудом.
Жители Кемеровской области будут обладать несомненным преимуществом перед Москвой и Санкт-Петербургом. Так считает Ильдар Узбеков, основываясь на том факте, что множество картин и экспонатов в Эрмитаже, Третьяковской Галерее, Пушкинском музее не выставлено в залах и ожидают своего часа многие годы. Именно региональные культурно-образовательные центры помогут представить человечеству мировое наследие.
8 января в Калининграде на совещании было принято решение о создании культурных центров в некоторых регионах РФ. На данном совещании президент России В. В. Путин заявил, что культурное развитие является неотъемлемой частью жизни каждого человека, желающего раскрыть свои возможности в данной области. Владимир Владимирович заявил, что запланированные объекты заняли почетное место, пишет newdaynews.ru
Губернатор Кемеровской области заявил, что некоторые объекты будут открыты немного раньше запланированных сроков, а жителей Кузбасса будет ожидать отдельный сюрприз. День открытых дверей нового культурно-познавательного центра состоится 6 июля 2021 года к 300-летию региона. Ильдар Узбеков, который является главой холдинга “Сибуглемет”, уверен, что данное событие станет настоящим культурным взрывом для области, который заслуживают уроженцы этого промышленного центра. Президент России также отметил необходимость открытия культурного центра именно в Кузбассе. Люди данного региона должны иметь доступ к высокому искусству, так как это важно для семей, занимающихся тяжелым трудом.
Жители Кемеровской области будут обладать несомненным преимуществом перед Москвой и Санкт-Петербургом. Так считает Ильдар Узбеков, основываясь на том факте, что множество картин и экспонатов в Эрмитаже, Третьяковской Галерее, Пушкинском музее не выставлено в залах и ожидают своего часа многие годы. Именно региональные культурно-образовательные центры помогут представить человечеству мировое наследие.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 23:00