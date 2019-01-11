Ирина Пинчук получила звание «Участник месяца» в декабре





Многие зрители реалити-шоу знают, что предыдущие три месяца участником месяца становилась младшая сестра Ольги Рапунцель, которая совсем скоро родит сына от Ильи Яббарова. Девушка поставила рекорд по количеству побед в данной номинации, который вряд ли кому-либо удастся побить.И Алена, несомненно, выиграла бы и в декабре, поскольку лидировала с большим отрывом, однако ее сняли с голосования сразу после того, как она ушла в декретный отпуск вместе со своей мамой Татьяной Владимировной.Следующей после Савкиной в списке номинантов на звание «Участник месяца» была Ирина Пинчук, которая в итоге и победила, получив заветные 50 тысяч рублей.Отметим, что брюнетка сейчас находится на Острове любви и сможет забрать свой приз лишь по прибытию в Москву, однако ее это совсем не заботит, так как на данный момент она занята обустройством своей личной жизни с Валерой Блюменкранц и готовится познакомить его со своими родителями, которые, по слухам, совсем скоро прибудут в тропики.