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Ирина Пинчук получила звание «Участник месяца» в декабре

Впервые за несколько месяцев на «Доме-2» звание «Участник месяца» и призовые 50 тысяч рублей получила не беременная Алена Савкина, а совсем другая героиня телепроекта – Ирина Пинчук.

Многие зрители реалити-шоу знают, что предыдущие три месяца участником месяца становилась младшая сестра Ольги Рапунцель, которая совсем скоро родит сына от Ильи Яббарова. Девушка поставила рекорд по количеству побед в данной номинации, который вряд ли кому-либо удастся побить.

Ирина Пинчук получила звание «Участник месяца» в декабре

И Алена, несомненно, выиграла бы и в декабре, поскольку лидировала с большим отрывом, однако ее сняли с голосования сразу после того, как она ушла в декретный отпуск вместе со своей мамой Татьяной Владимировной.

Следующей после Савкиной в списке номинантов на звание «Участник месяца» была Ирина Пинчук, которая в итоге и победила, получив заветные 50 тысяч рублей.

Ирина Пинчук получила звание «Участник месяца» в декабре

Отметим, что брюнетка сейчас находится на Острове любви и сможет забрать свой приз лишь по прибытию в Москву, однако ее это совсем не заботит, так как на данный момент она занята обустройством своей личной жизни с Валерой Блюменкранц и готовится познакомить его со своими родителями, которые, по слухам, совсем скоро прибудут в тропики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:08

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