Александра Артемова оказалась потомственной дворянкой

«Позже всю семью раскулачили, и моя бабушка со своей мамой отправились на север, в небольшую деревню возле Великого Устюга», - рассказала девушка.





Сейчас Саша и Женя живут в собственной квартире, ездят на люксовых автомобилях и ни в чем не нуждаются, так как имеют неплохой доход с рекламы в Instagram, фотосессий, а также стоматологического кабинета, который в прошлом году открыл молодой человек.Помимо этого, Кузин получает хорошие гонорары за работу ведущим на различных свадьбах, корпоративах и днях рождения.А на днях стало известно, что жить в роскоши у Артемовой заложено в генах. Оказалось, что она является потомственной дворянкой. Ее родственники владели огромным домом в Тирасполе с мраморными колонами, именной посудой и серебряными столовыми приборами, вручную вышитыми скатертями, а также постельными наборами и платками с инициалами.Она призналась, что бабушка подарила ей вещь, которая напоминает о тех временах и доказывает, что она имеет дворянское происхождение. Причем из всех родственников бабушка выделила только ее, и это ей очень льстит.