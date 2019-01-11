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Александра Артемова оказалась потомственной дворянкой

С тех пор, как экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова покинула периметр прошло уже много времени. Она успешно вышла замуж за Евгения Кузина, отпраздновав торжество за миллион рублей, выигранный в конкурсе «Свадьба на миллион».

Сейчас Саша и Женя живут в собственной квартире, ездят на люксовых автомобилях и ни в чем не нуждаются, так как имеют неплохой доход с рекламы в Instagram, фотосессий, а также стоматологического кабинета, который в прошлом году открыл молодой человек.

Александра Артемова оказалась потомственной дворянкой

Помимо этого, Кузин получает хорошие гонорары за работу ведущим на различных свадьбах, корпоративах и днях рождения.

А на днях стало известно, что жить в роскоши у Артемовой заложено в генах. Оказалось, что она является потомственной дворянкой. Ее родственники владели огромным домом в Тирасполе с мраморными колонами, именной посудой и серебряными столовыми приборами, вручную вышитыми скатертями, а также постельными наборами и платками с инициалами.

Александра Артемова оказалась потомственной дворянкой

«Позже всю семью раскулачили, и моя бабушка со своей мамой отправились на север, в небольшую деревню возле Великого Устюга», - рассказала девушка.

Она призналась, что бабушка подарила ей вещь, которая напоминает о тех временах и доказывает, что она имеет дворянское происхождение. Причем из всех родственников бабушка выделила только ее, и это ей очень льстит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:05

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