Ученые рассказали о худшем времени для занятия сексом





Женщины перед тем, как отойти ко сну, предпочитают получить удовольствие. А вот представители сильного пола чаще возбуждаются под утро. Так как мужчины чаще уступают женщинам, среднее время занятий сексом колеблется между 21:00 и 24:00. По мнению исследователей, данное время является самым неудачным. Занятия любовью перед сном нельзя назвать плохим вариантом. Просто многие люди к данному времени морально и физически истощаются. При этом партнеры не получают полный спектр удовольствия, что может привести к разочарованию. Не каждый человек может уснуть после секса. Это может привести к недосыпанию, а также плохому настроению.Эксперты советуют творчески подойти к данному вопросу. Большое значение имеет спонтанность занятия любовью. Пары могут выработать собственный график.