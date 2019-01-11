АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Ученые рассказали о худшем времени для занятия сексом

Ученые рассказали о худшем времени для занятия сексом. Из проведённых экспериментов исследователи выяснили, что желаемое время для занятия сексом у представителей мужского и женского пола является разным.

Ученые рассказали о худшем времени для занятия сексом


Женщины перед тем, как отойти ко сну, предпочитают получить удовольствие. А вот представители сильного пола чаще возбуждаются под утро. Так как мужчины чаще уступают женщинам, среднее время занятий сексом колеблется между 21:00 и 24:00. По мнению исследователей, данное время является самым неудачным. Занятия любовью перед сном нельзя назвать плохим вариантом. Просто многие люди к данному времени морально и физически истощаются. При этом партнеры не получают полный спектр удовольствия, что может привести к разочарованию. Не каждый человек может уснуть после секса. Это может привести к недосыпанию, а также плохому настроению.

Эксперты советуют творчески подойти к данному вопросу. Большое значение имеет спонтанность занятия любовью. Пары могут выработать собственный график.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Космические стартапы США не будут
Актера «Уральских пельменей» Андрея
Ольга Бузова в шорт-листе претендентов
Светлана Ходченкова показала
Mitsubishi «заморозила» цены на
По мотивам телесериала «Во все тяжкие»
На Марсе обнаружили что-то похожее на
Лариса Вербицкая предостерегла
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Просмотреть все новости