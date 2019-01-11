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Мария Порошина родила сына

Знаменитая российская актриса Мария Порошина снова стала мамой. В Москве артистка родила сына.
Мария Порошина родила сына

Почти сразу после родов Мария Порошина рассказала, что их с сыном самочувствие очень хорошее. Ребенок родился с весом 3560 при росте 52 см. Не так давно в СМИ ходили слухи, что актриса собирается рожать в перинатальном центре, специалисты которого относятся к роженицам очень внимательно и во всем помогают. Все это входит в сумму около 780 000 рублей.

Мария Порошина тщательно следила за своим рационом, чтобы сохранить хорошую фигуру и не набрать много лишнего веса. Она не раз говорила, что если позволить себя распустить, то потом будет очень сложно все лишнее убирать и восстановиться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:03

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