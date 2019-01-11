Мария Порошина родила сына





Почти сразу после родов Мария Порошина рассказала, что их с сыном самочувствие очень хорошее. Ребенок родился с весом 3560 при росте 52 см. Не так давно в СМИ ходили слухи, что актриса собирается рожать в перинатальном центре, специалисты которого относятся к роженицам очень внимательно и во всем помогают. Все это входит в сумму около 780 000 рублей.Мария Порошина тщательно следила за своим рационом, чтобы сохранить хорошую фигуру и не набрать много лишнего веса. Она не раз говорила, что если позволить себя распустить, то потом будет очень сложно все лишнее убирать и восстановиться.