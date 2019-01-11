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"Полная ерунда": Ефремов высказался о предложении депутата давать детям алкоголь

Михаил Ефремов негативно высказался о предложении депутата ЛДПР давать российским детям алкоголь. Идею актёр посчитал "полной ерундой".
"Полная ерунда": Ефремов высказался о предложении депутата давать детям алкоголь

Как пишет издание "Слово и Дело", Ефремов в интервью новостному агентству прокомментировал недавнее заявление члена ЛДПР о разрешении спиртного 16-летним подросткам. Депутат Андрей Свинцов считает, что с данного возраста родители уже могут давать отпрыскам на пробу качественный алкоголь, чтобы приучать их отличать его от суррогата.

Рассуждая о словах народного избранника, Ефремов поразмышлял над тем, что в жарких странах, как Италия и Испания, дети и вовсе пьют с 10 лет. Это некоторые связывают с особенностями климата.

"В России у нас холоднее, поэтому, может быть, предлагается пить спиртное с 16 лет", - предположил артист.

В заключении Ефремов назвал идею Свинцова "полной ерундой". Отметим, что сам актёр воспитал шестерых детей, младшим из которых 8, 12 и 14 лет. В пяти браках у Ефремова родились трое сыновей и столько же дочерей: Никита, Николай и Борис, а также Вера, Надежда и Анна-Мария.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:15

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