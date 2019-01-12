Учёные нашли вещество, предотвращающее метастазы при раке груди





Этот процесс является неизлечимым, так как метастазы часто поражают у людей жизненно важные органы. Речь, например, идёт о печени и головном мозге. Экспертами Базельского университета был определён препарат, который останавливает метастазирование злокачественной опухоли, диагностируемой в области груди. Эксперты занимались изучением циркулирующих клеток опухоли. Покидая главный очаг болезни, а также проникая в кровеносную систему людей, опухолевые клетки создают все условия для возникновения и развития метастазов.Такие клетки расположены в кровотоке. Они имеют вид кластеров, которые сцепились друг с другом. Из данного эксперимента следует, что разложение данных кластеров является препятствием для метастазирования в случае контакта с ингибитором Na +/K + ATPase, который и вызвал особый интерес у ученых, увидевших в нем большие перспективы в лечении этого недуга.