АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела за границу

Признавшаяся в воровстве певица Жасмин улетела отдыхать за границу с семьёй. На снимке в ободке для волос с цветами поклонники не узнали помолодевшую знаменитость.
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела за границу

В своём Instagram Жасмин с радостью призналась, что сбежала от зимы и забот в тёплые края вместе с семьёй. На пляже певица решила сфотографироваться в летнем наряде с цветами в волосах. На голову знаменитость надела детский ободок, который позаимствовала у 7-летней дочери.

"Украла у Маргаритки обруч и перевоплощаюсь в Лето", - пишет звезда, честно признаваясь в "ужасном" злодеянии.

Помимо дочки, которая в феврале отметит восьмой день рождения, Жасмин взяла на отдых двухлетнего сына Мирона. Отметим, что в предыдущем браке артистка родила первого ребёнка Михаила, которому уже 21 год.

Юноша отказался от профессии диджея и поступил в МГИМО, осваивая экономические отношения. Хотя сын певицы претендовал на бюджетное место, желание помочь менее состоятельным сверстникам заставило его отказаться от привилегий.

В ВУЗе преподаватели и учащиеся даже не в курсе, чей Михаил на самом деле сын, ведь носит не ту же самую фамилию, что и мать. Сама Жасмин охотно платит за учёбу наследника, ведь неплохо зарабатывает на концертах, корпоративах и новогодних ёлках.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Смартфон сможет предсказать
«Через пару лет Кузбасс ждет настоящий
Диму Билана не узнали без бороды
Ученые: Северный магнитный полюс
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Космические стартапы США не будут
Актера «Уральских пельменей» Андрея
Ольга Бузова в шорт-листе претендентов
Светлана Ходченкова показала
Просмотреть все новости