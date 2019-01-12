Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела за границу

"Украла у Маргаритки обруч и перевоплощаюсь в Лето", - пишет звезда, честно признаваясь в "ужасном" злодеянии.

В своём Instagram Жасмин с радостью призналась, что сбежала от зимы и забот в тёплые края вместе с семьёй. На пляже певица решила сфотографироваться в летнем наряде с цветами в волосах. На голову знаменитость надела детский ободок, который позаимствовала у 7-летней дочери.Помимо дочки, которая в феврале отметит восьмой день рождения, Жасмин взяла на отдых двухлетнего сына Мирона. Отметим, что в предыдущем браке артистка родила первого ребёнка Михаила, которому уже 21 год.Юноша отказался от профессии диджея и поступил в МГИМО, осваивая экономические отношения. Хотя сын певицы претендовал на бюджетное место, желание помочь менее состоятельным сверстникам заставило его отказаться от привилегий.В ВУЗе преподаватели и учащиеся даже не в курсе, чей Михаил на самом деле сын, ведь носит не ту же самую фамилию, что и мать. Сама Жасмин охотно платит за учёбу наследника, ведь неплохо зарабатывает на концертах, корпоративах и новогодних ёлках.