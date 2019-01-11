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Canon заявила о разработке беззеркальной камеры, поддерживающей 8K-видео

Представители компании Canon заявили, что ими планируется разработка беззеркальной камеры, которая поддерживает 8K-видео. Новая видеокамера имеется в роадмапе серии современных полнокадровых беззеркальных камер версии EOS R.

Canon заявила о разработке беззеркальной камеры, поддерживающей 8K-видео


Несмотря на то, что камерой EOS R поддерживается видеосъёмка с 4K-разрешением, она является неидеальной для выполнения данной задачи. Вследствие кроп-фактора 1,8x получение широких кадров является затруднённым. Первая EOS R относится к полнокадровым камерам среднего класса. В компании Canon отмечают, что они хотят, чтобы будущие версии занимали позиции ниже, а также выше данной модели в линейке.

В настоящее время специалистами фирмы разрабатывается ряд камер EOS R. Однако вследствие различий в уровнях предлагаемых предпочтительных функций, будет выпущена, скорее всего, любительская модель, позволяющая большой группе клиентов наслаждаться качеством полнокадрового изображения. Производители отмечают, что в будущем обязательно появится профессиональная версия.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:31

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