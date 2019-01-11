Canon заявила о разработке беззеркальной камеры, поддерживающей 8K-видео





Несмотря на то, что камерой EOS R поддерживается видеосъёмка с 4K-разрешением, она является неидеальной для выполнения данной задачи. Вследствие кроп-фактора 1,8x получение широких кадров является затруднённым. Первая EOS R относится к полнокадровым камерам среднего класса. В компании Canon отмечают, что они хотят, чтобы будущие версии занимали позиции ниже, а также выше данной модели в линейке.В настоящее время специалистами фирмы разрабатывается ряд камер EOS R. Однако вследствие различий в уровнях предлагаемых предпочтительных функций, будет выпущена, скорее всего, любительская модель, позволяющая большой группе клиентов наслаждаться качеством полнокадрового изображения. Производители отмечают, что в будущем обязательно появится профессиональная версия.