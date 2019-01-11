По мотивам телесериала «Во все тяжкие» разработают мобильную игру
По сюжету американского телесериала «Во все тяжкие» разработают мобильную игру под названием Breaking Bad: Criminal Elements. Над ее созданием будет трудиться компания Plamee.
Уже в этом году пользователи таких платформ, как Android и iOS смогут насладиться игрой абсолютно бесплатно. В ней примут участие любимые герои культового многосерийного фильма «Во все тяжкие». Возможно, даже это будут Аарон Пол и Уолтер Уайт.
История мобильной версии расскажет о преступной деятельности главных персонажей, которым нужно создать криминальную сеть, чтобы сохранить бизнес «на плаву». Но в целом подробной информации об этом пока нет. Издавать новый продукт будет FTX Games.
Уже в этом году пользователи таких платформ, как Android и iOS смогут насладиться игрой абсолютно бесплатно. В ней примут участие любимые герои культового многосерийного фильма «Во все тяжкие». Возможно, даже это будут Аарон Пол и Уолтер Уайт.
История мобильной версии расскажет о преступной деятельности главных персонажей, которым нужно создать криминальную сеть, чтобы сохранить бизнес «на плаву». Но в целом подробной информации об этом пока нет. Издавать новый продукт будет FTX Games.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:02