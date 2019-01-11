Ляйсан Утяшева показала фанатам растяжку в Instagram

Ляйсан Утяшева пребывает в замечательной форме. На предоставленном видео запечатлено, как сначала спортсменка разогревается, а после делает более сложные упражнения. Также гимнастка продемонстрировала фанатам, как делает стойку на голове. Под роликом знаменитость оставила пост, в котором написала, что потихоньку «раскачивается». Публикация в течение семнадцати часов собрала более одного миллиона просмотров.Подписчики просто в восторге от видео Ляйсан Утяшевой. В комментариях они оставили много положительных комментариев. Многие фанаты отметили, что жена Павла Воли является для них примером, а также мотиватором.