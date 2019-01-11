АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Ляйсан Утяшева показала фанатам растяжку в Instagram

Ляйсан Утяшева, являющаяся популярной отечественной спортсменкой, в своем Instagram-аккаунте продемонстрировала фанатам свою растяжку. Жена Павла Воли приняла решение позаниматься возле океана.

Ляйсан Утяшева показала фанатам растяжку в Instagram


Ляйсан Утяшева пребывает в замечательной форме. На предоставленном видео запечатлено, как сначала спортсменка разогревается, а после делает более сложные упражнения. Также гимнастка продемонстрировала фанатам, как делает стойку на голове. Под роликом знаменитость оставила пост, в котором написала, что потихоньку «раскачивается». Публикация в течение семнадцати часов собрала более одного миллиона просмотров.

Подписчики просто в восторге от видео Ляйсан Утяшевой. В комментариях они оставили много положительных комментариев. Многие фанаты отметили, что жена Павла Воли является для них примером, а также мотиватором.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Ressence анонсировала готовую версию
Жена Константина Хабенского в Instagram
Кроссовер QX60 от Infiniti стал
Ольга Сударкина расплакалась на Лобном
Аналитики рассказали, сколько денег
Мировой океан нагревается с мощностью
Бородина снова продемонстрировала
Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и
Станислав Садальский перенес операцию
Слепой учитель из Подмосковья ездит на
Для российских самолетов Су-57 и Ту-160
Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do
Илья Яббаров признался, что Маргарита
Названы 7 обязательных правил
Грузовики Mitsubishi Fuso получили
Уфологи: NASA скрывают информацию о
«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге
Семен Слепаков показал фанатам, как "в
Названы пять самых коротких брачных
Lenovo стала лидером на рынке ПК за
Симона Юнусова продемонстрировала, как
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Никита Пресняков показал поклонникам в
Суточная аренда Lamborghini Urus
Обновленная Toyota Mark X будет
Олег Газманов рассказал, что ему
Ученые: Дефицит клетчатки может
Ученые: Маринованные огурцы помогают
Просмотреть все новости